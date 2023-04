MONDO – L’India supera la Cina e diventa il Paese più popolato al mondo

L’India ha più abitanti dell’intero continente europeo. Dal 1947 e dalla sua indipendenza, il paese ha visto aumentare la sua popolazione di un miliardo di persone. Un abitante su due ha meno di 28 anni e le sfide per la società sono immense. La popolazione è ora di 1 miliardo e 431 milioni di abitanti.

In Cina, invece, la popolazione è già in calo. La spiegazione è ovviamente la politica del figlio unico , in vigore fino al 2016, ma anche il continuo aumento del costo della vita, con oggi un gravissimo impatto sulle nascite.

Quindi, quali saranno i nuovi equilibri della popolazione mondiale? Oggi l’India è ora in testa, al secondo posto c’è la Cina, poi Stati Uniti, Indonesia, Pakistan e Nigeria. Entro la fine del secolo, la Cina potrebbe vedere la sua popolazione dimezzarsi e il Pakistan e la Nigeria guadagnare un considerevole punto demografico. Alla fine del secolo avranno circa mezzo miliardo di abitanti.