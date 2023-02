MONDO – Dopo la Germania, la Francia sperimenta il primo treno a idrogeno

Un nuovo treno rivoluzionario. Funziona a idrogeno e non emette gas serra ed è più silenzioso.

Costruito da Alstom, il treno a idrogeno Coradia iLint viene testato per tre giorni, dal mercoledì al venerdì, tra Tours e Loches (Indre-et-Loire), una piccola linea di campagna impossibile da elettrificare. L’esperimento, finanziato con 300.000 euro dalla regione Centre-Val-de-Loire, mira a porre le prime pietre miliari per la futura certificazione in Francia di questo modello, già in servizio commerciale da settembre 2018 in Germania. In Italia nello stabilimento di Savigliano (Cuneo), si sta lavorando allo sviluppo del modello Coradia Stream che verrà sperimentato a fine 2023 in Valcamonica.

Questo treno è “adattato alle piccole linee” e “consentirà un nuovo sviluppo del territorio” che non si farà più necessariamente intorno alle grandi città, ha indicato all’AFP il presidente della regione, François Bonneau. Perché il treno produce la propria elettricità e tutto accade sul suo tetto. “Queste celle a combustibile sono i luoghi in cui arriveremo a miscelare l’idrogeno immagazzinato a bordo e l’ossigeno presente nell’aria per produrre elettricità e rilasciare solo vapore acqueo, senza particelle” , spiega Yannick Legay, Technical Sales Director di Alstom.

Energia senza emissioni di carbonio per il trasporto quotidiano. Si tratta di una questione essenziale per la regione Centre-Val-de-Loire. “Il treno leggero a idrogeno può domani essere il vettore di una nuova mobilità rurale. È molto molto importante la posta in gioco qui oggi” , continua François Bonneau.

Altre quattro regioni (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est e Occitanie) hanno già ordinato i primi treni a idrogeno francesi attualmente in fase di sviluppo, che saranno più pesanti e dual-mode idrogeno/elettrici. “Crediamo in questa tecnologia, pensiamo che sia il futuro della mobilità pulita “, ha dichiarato Jean-Baptiste Eyméoud, CEO di Alstom France, ricordando che il 50% della rete francese non è elettrificato.

Secondo Alstom, in Francia circolano attualmente circa 1.200 treni diesel che dovranno essere sostituiti tra il 2028 e il 2038. Ci vorranno diversi anni per approvare queste macchine, o anche per costruire stazioni di rifornimento. Alstom spera di vedere questi treni a idrogeno circolare in Francia “entro quattro o cinque anni” .