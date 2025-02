Minaccia di Trump: “I dazi contro l’Europa arriveranno presto”. L’Italia trema, Bruxelles pronta a rispondere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Donald Trump non arretra. Dopo aver avviato una guerra commerciale con Messico, Canada e Cina – tre Paesi che hanno già annunciato ritorsioni contro Washington – il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato domenica 2 febbraio che presto sarà il turno dell’Unione Europea.

“Stanno davvero approfittando di noi”, ha detto Trump ai giornalisti. “Abbiamo un deficit di 300 miliardi di dollari. Non ci stanno comprando automobili, prodotti agricoli, quasi nulla, mentre noi prendiamo tutto: milioni di auto, enormi quantità di prodotti agricoli”. Pur senza fornire una data precisa, ha assicurato che l’UE sarà colpita “molto presto”.

Secondo i dati più aggiornati dell’Istat, nel 2023 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 67,3 miliardi di euro. Secondo i dati dell’Ufficio Federale di Statistica (Destatis), nel 2023 le esportazioni della Germania (economia dalla quale il Veneto dipende) verso gli Stati Uniti ammontavano a circa 138,2 miliardi di euro. Gli Stati Uniti sono quindi il principale partner commerciale della Germania.

Bruxelles avverte: “Reagiremo con fermezza”

L’Unione Europea ha subito risposto alle dichiarazioni del presidente americano, avvertendo che reagirà duramente a qualsiasi nuova misura protezionistica. “L’UE risponderà con fermezza a qualsiasi partner commerciale che imponga dazi ingiustificati o arbitrari sui prodotti europei”, ha dichiarato un portavoce della Commissione europea.

Al momento, Bruxelles non ha ricevuto comunicazioni ufficiali su nuovi dazi statunitensi, ma ha ribadito il suo impegno a mantenere tariffe basse per sostenere la crescita e la stabilità economica all’interno di un sistema commerciale basato su regole condivise. “La posta in gioco è alta”, ha sottolineato il portavoce, ricordando che il rapporto economico tra UE e Stati Uniti è “il più importante al mondo”.