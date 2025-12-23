STREET TG
MILE, AD ARZIGNANO UN VIAGGIO NELLA STORIA E NELL’INNOVAZIONE DELLA PELLE

Elisa Santucci
Un viaggio ad Arzignano dentro la filiera della pelle, dalle radici artigianali alle frontiere dell’innovazione. Il Mile – Museum of Interactive Leather Experience accompagna il visitatore in un percorso immersivo che racconta il distretto conciario e le sue produzioni satellitari, trasformando il museo in una vera esperienza didattica, pensata anche per le scuole e per chi vuole capire come tradizione e tecnologia continuino a evolversi insieme.

