Meteo impazzito: quasi 30° in Francia

Dopo settimane di cielo grigio e piogge torrenziali, il sole è finalmente tornato a splendere sulla costa occidentale della Francia, regalando una giornata quasi primaverile. A La Baule, in Loira Atlantica, le temperature hanno raggiunto i 17°C all’ombra e le terrazze dei caffè si sono riempite di volti sorridenti: “C’è un vero contrasto con le forti maree della settimana scorsa. È meraviglioso, fa bene al morale”, racconta Justine Dosso, direttrice del ristorante Le Gulf Stream.

Questo improvviso clima mite, tuttavia, è piuttosto anomalo: la colpa è dell’anticiclone bloccato, che impedisce ai sistemi atmosferici di muoversi. L’aria calda proveniente dal Maghreb sta risalendo gradualmente verso il nord del Paese, portando temperature record in molte località. Nei Paesi Baschi e nel Béarn, martedì le temperature hanno toccato i 28°C a Orthez e i 27°C a Biarritz, fino a 10 gradi sopra la media stagionale.

Sulla spiaggia, il contrasto con l’inverno è evidente. Una bambina ha commentato: “È bello, ma strano, perché è febbraio e non ancora estate”. Un surfista ha aggiunto: “24 gradi in pieno inverno, fa caldo, c’è ancora neve in montagna, è tutto impazzito”.

Secondo le previsioni, il clima mite tipico di maggio continuerà fino a giovedì, e questo febbraio rischia di entrare tra i dieci più caldi mai registrati in Francia. Dopo alluvioni, valanghe e tempeste, un assaggio d’estate a sorpresa: il sole torna a far sorridere i francesi, anche se l’inverno sembra aver preso una pausa anticipata.