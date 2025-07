MASSIMO PASINATO, IL MIGLIOR SARTO AL MONDO È DI VICENZA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Massimo Pasinato, titolare della storica Sartoria Pasinato in via Battaglione Monte Berico a Vicenza, ha conquistato il premio internazionale “Arbiter”, riconoscimento tra i più prestigiosi nel mondo della sartoria. Richiesto da clienti in tutto il mondo, Pasinato porta avanti fin da giovanissimo una passione autentica per l’eleganza su misura. L’abbiamo intervistato nella sua storica sartoria in via Battaglione Monte Berico.

Servizio di Elisa Santucci