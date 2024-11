Marano – Lettera alla cittadinanza del sindaco e del parroco dopo il caso della donna che ha tentato di affogare il figlio: “Non perdete fiducia negli aiuti che ci sono”

Pubblichiamo la lettera congiunta del Sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato, e del Parroco, Don Fabio Balzarin alla cittadinanza dopo l’episodio di cronaca degli scorsi giorni. Una donna residente in paese, in stato confusionale, ha tentato di affogare il figlio di 2 anni immergendogli la testa in un bidet colmo d’acqua. Il bambino è stato salvato dal pronto intervento dei carabinieri.

Care concittadine, cari concittadini,

come riportato dalla cronaca, sabato scorso una signora maranese, in una condizione di grave difficoltà, ha messo in atto un gesto potenzialmente devastante come la minaccia alla vita stessa del proprio figlio, atto fortunatamente non portato a termine e sventato dal tempestivo intervento dei Carabinieri, che ringraziamo.

Questo fatto, accaduto in casa del nostro paese non può lasciarci indifferenti, ci scuote e ci porta a riflettere profondamente sullo stato di salute della nostra comunità.

Desideriamo quindi rivolgerci a tutte e tutti voi, che di questa comunità come noi fate parte: non perdete fiducia nell’aiuto delle altre persone che vi camminano accanto! I momenti di difficoltà, anche e soprattutto psicologica, possono capitare a tutte le persone, a chi abita nella casa vicino la nostra, a noi stessi. Esistono delle forme di solidarietà, spontanee o organizzate in enti o associazioni, che sono pronte a dare un aiuto concreto, un supporto o anche solo un consiglio. Possiamo davvero contribuire al benessere della nostra comunità se con cura e attenzione sappiamo leggere e interpretare le difficoltà delle altre persone, a farci avanti per dar loro una mano, assieme a tante associazioni che si impegnano nell’ambito della solidarietà e vicinanza alle situazioni di fragilità.

Con questa lettera vogliamo ricordare, riportandoli in calce alla lettera, quali sono i principali strumenti che la collettività ha costruito per affrontare i momenti problematici, ma vogliamo anche sottolineare, ancora una volta, che avere bisogno di aiuto non è una colpa e non deve essere motivo di vergogna. Ma se vogliamo che la vergogna non ostacoli il beneficio della vicinanza solidale all’interno della comunità, riteniamo allo stesso modo fondamentale riflettere sulla facilità di giudizio che accompagna casi come quello appena accaduto, con dibattiti spesso fuori luogo e dannosi che si innescano, in particolare, sui social.

A tutte e tutti voi il nostro invito a dare il proprio contributo al benessere della comunità, attraverso azioni di cura, sostegno e vicinanza, facendosi parte attiva nei tanti progetti e percorsi in atto, e non esitando a coinvolgere in prima persona i sottoscritti.

Il Parroco Don Fabio Balzarin Il Sindaco Marco Guzzonato

Strumenti sul territorio a disposizione della cittadinanza

Rete di vicinanza solidale – Fondazione di Comunità vicentina per la Qualità della Vita – vicinanzasolidale@gmail.com tel 3273352106

Sportello Famiglia il Cerchio dell’ascolto – sportello.famiglia.marano. vi@cosep.it tel 3317344504

Sportello Donna Anna Filomena Barretta – sportellodonna@comune.marano. vi.it tel 349 7825589

Patto educativo territoriale il Paese che educa – biblioteca@comune.marano.vi.it tel 0445 598861

Servizi sociali comunali – sociale@comune.marano.vi.ittel 0445 598820