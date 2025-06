Maltrattava la ex compagna: arrestato un 43enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 43enne di Mestrino (Padova) è stato arrestato dai carabinieri di Vigodarzere per maltrattamenti in famiglia, in particolar modo contro la ex compagna. Quest’ultima, una 42 enne, stanca delle continue vessazioni fisiche e psicologiche da parte dall’uomo, aveva deciso di lasciare l’abitazione di Mestrino e trasferirsi temporaneamente con le due figlie minori dalla madre a Padova.

L’indagato non ha gradito l’abbandono e, alcuni giorni dopo, ha telefonato alla donna riferendo di trovarsi sotto casa della madre e che voleva incontrarla. Ricevuta risposta negativa, il 43enne ha inviato di continuo messaggi telefonici con toni minacciosi alla ex di messaggi, alternandoli a ripetuti tentativi di chiamate. Giunta l’alba la donna, intimorita e spaventata dalla situazione che si era venuta a creare, e considerato che l’ex compagno si trovava ancora sotto casa, ha chiamato il 112. I carabinieri hanno raggiunto l’indagato, già destinatario di un ammonimento emesso lo scorso aprile dal Questore di Padova, e l’hanno arrestato. Su disposizione della Procura è stato posto agli arresti domiciliati presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice, oggi, ha convalidato il provvedimento e applicato nei confronti dell’uomo la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con l’applicazione del braccialetto elettronico.