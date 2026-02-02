CRONACAVICENZA e PROVINCIA
2 Febbraio 2026 - 11.39

Malore sulle piste del Verena: muore il commerciante vicentino Roberto Capponi

REDAZIONE
Tragedia domenica pomeriggio al Verena: Roberto Capponi, 65 anni, residente a Vicenza, è stato stroncato da un malore mentre percorreva la pista Albi Caprioli. L’uomo, noto commerciante e titolare delle Manifatture Lombarde, aveva assistito in mattinata alle gare del circuito Grand Prix Lattebusche e poi si era avventurato per una breve escursione con le ciaspole.

Alcuni sciatori presenti hanno tentato le prime manovre di soccorso, poi è arrivato il Suem 118 e l’elisoccorso di Treviso Emergenza. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari e i tentativi di rianimazione, Capponi è deceduto sul posto a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Roberto Capponi era conosciuto e stimato per la sua attività professionale e per la passione per lo sport e la vita all’aria aperta. Gestiva il negozio di tessuti d’arredo insieme al figlio Andrea e alla moglie Bianca Bevilacqua.

L’area sciistica del Verena è rimasta aperta, ma sciatori e operatori sono rimasti profondamente scossi. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

