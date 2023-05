MALO – Controlli della polizia negli edifici abbandonati e nelle sale slot

Nel pomeriggio di ieri si è conclusa un’ulteriore fase delle operazioni straordinarie di controllo del territorio ha interessato il Comune di Malo da parte della polizia. Le attività operative, disposte con Ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, hanno visto l’impiego straordinario di circa 25 donne e uomini della polizia di stato appartenenti alla Questura di Vicenza, alla Guardia di Finanza ed al Reparto Prevenzione Crimine della polizia di stato, nonché al Comando polizia locale di Malo.

L’operazione di polizia effettuata ieri, infatti, si colloca nel progetto di mantenere costante la presenza delle forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale, mediante l’effettuazione di sistematiche e mirate attività di prevenzione generale e di controllo di Pubblici Esercizi in quei contesti comunali ove i sindaci, nella loro funzione di Autorità Locali di Pubblica Sicurezza, hanno segnalato alle Autorità Provinciali – Prefetto e Questore – la presenza di particolari problematiche attinenti alla sicurezza urbana.

L’obiettivo principale, pertanto, è quello di prevenire e contrastare in maniera adeguata i reati che destano maggiore allarme sociale e di aumentare, al contempo, la presenza e la visibilità delle Forze di polizia sul territorio. Nel corso delle attività di polizia effettuate nella giornata di ieri, controlli specifici sono stati effettuati nelle aree del centro storico, nei parchi pubblici e nelle vie limitrofe.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di uno stabile abbandonato più volte segnalato dalla cittadinanza quale luogo di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. I proprietari verranno richiamati dal questore circa l’obbligo di predisporre sistemi di difesa passiva e tutte quelle accortezze necessarie ad evitare l’ingresso di intrusi, nonché circa le possibili responsabilità di carattere civile e penale nelle quali possono incorrere. Tali situazioni, inoltre, sono state poste all’evidenza dell’Amministrazione Comunale.

Speciale attenzione è stata prestata alle verifiche all’interno di Sale Gioco e dei Bar ove sono collocati apparecchi per giochi d’azzardo elettronici (VLT). In occasione del controllo effettuato all’interno di una sala VLT, poiché sono state rilevate alcune carenze riguardo alle prescritte certificazioni e violazioni delle norme regionali che regolano gli orari di accesso al pubblico degli apparecchi per il gioco d’azzardo, si è ha proceduto alla irrogazione della conseguente sanzione amministrativa. Sono tuttora in corso valutazioni circa la eventualità di procedere alla sospensione della licenza, con contestuale chiusura del locale.