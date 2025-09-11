STREET TG
MADE IN MALGA 2025, IL TRIONFO DEI SAPORI DI MONTAGNA TRA DEGUSTAZIONI, INCONTRI E MIGLIAIA DI VISITATORI

Paolo Usinabia - Elisa Santucci
Made in Malga 2025 conferma anche quest’anno il suo straordinario successo. Una manifestazione che si è trasformata in pochi anni in una classica per la fine dell’estate in Veneto. Un appuntamento irrinunciabile che propone i formaggi e i prodotti d’eccellenza non solo dell’altopiano ma anche delle regioni italiane. Tra degustazioni, incontri e scoperta delle eccellenze casearie di montagna, l’evento richiama migliaia di visitatori e appassionati del buon cibo. Immancabili le masterclass organizzate dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago, che riscuotono sempre grande interesse: occasioni uniche per conoscere e assaporare l’Asiago in tutte le sue varietà, valorizzato attraverso abbinamenti con vini selezionati capaci di esaltarne aromi e caratteristiche. Dopo il primo weekend che ha fatto il pieno di visitatori, dal 5 al 7 settembre, vi è ora grande attesa per il secondo weekend, dal 12 al 14 settembre

Intervista ad Andrea dalla Palma – Malga 7 Caliere 1° Lotto Valmaron

