Lotta al cancro, Stefani e Gerosa Incontrano il Dr. Alessandro Gava

 In occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, che si celebra oggi 4 febbraio, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani e l’Assessore alla Sanità, Gino Gerosa, hanno incontrato a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il dottor Alessandro Gava, notissimo oncologo e radioterapista, oggi Coordinatore della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) del Veneto, per promuovere e sensibilizzare i contenuti della Giornata, che ha come focus principale la cura incentrata sulla persona, riconoscendo che ogni percorso di malattia è unico e richiede risposte personalizzate che vadano oltre il semplice trattamento clinico. Per Regione Veneto e Lilt, la Giornata serve a ricordare che la lotta al tumore è una responsabilità condivisa, che coinvolge Istituzioni, Sanità, i cittadini e le loro Associazioni, con la prevenzione come arma fondamentale. Ogni anno, in Veneto, si registrano circa 34.000 nuovi tumori, e attualmente sono circa 300 mila i cittadini in vita che hanno vissuto l’esperienza della lotta a un tumore. “Per questo, l’alleanza con la Lilt – ha detto Stefani – è strategica per promuovere su tutto il territorio la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali nella lotta contro il cancro. Al fianco della diagnosi precoce e delle cure – aggiunge Stefani – consideriamo fondamentale anche l’aspetto dell’umanizzazione perché il paziente è prima di tutto una persona e merita tutte le possibili attenzioni anche sul piano non prettamente clinico”. L’incontro, il dottor Alessandro Gava ha illustrato a Stefani e Gerosa il “Manifesto per l’Umanizzazione delle Cure del Paziente Oncologico”, che bene interpreta il focus principale della Giornata Mondiale di quest’anno.
