30 Ottobre 2025 - 10.58
LONIGO, NUOVI SPAZI PER LA SANITÀ TERRITORIALE: IN CORSO I LAVORI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE MIOTTI
A Lonigo proseguono a ritmo sostenuto i lavori finanziati dalla Fondazione Miotti per la ristrutturazione dei locali situati sopra la storica farmacia comunale. L’intervento, del valore complessivo di un milione di euro, punta a realizzare spazi moderni e funzionali destinati ad accogliere i medici di medicina generale. La conclusione dei lavori è prevista entro un anno.
di Elisa Santucci