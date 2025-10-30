STREET TG
30 Ottobre 2025 - 10.58

LONIGO, NUOVI SPAZI PER LA SANITÀ TERRITORIALE: IN CORSO I LAVORI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE MIOTTI

Elisa Santucci
A Lonigo proseguono a ritmo sostenuto i lavori finanziati dalla Fondazione Miotti per la ristrutturazione dei locali situati sopra la storica farmacia comunale. L’intervento, del valore complessivo di un milione di euro, punta a realizzare spazi moderni e funzionali destinati ad accogliere i medici di medicina generale. La conclusione dei lavori è prevista entro un anno.
di Elisa Santucci

