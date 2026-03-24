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24 Marzo 2026 - 15.27

LONIGO – FARMACIA MIOTTI, TRA SERVIZI INNOVATIVI E SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ

Elisa Santucci
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Da sempre punto di riferimento per la comunità di Lonigo, la Fondazione Farmacia Miotti rafforza il proprio ruolo con un’offerta di servizi sempre più ampia e moderna. Dalle vaccinazioni agli esami diagnostici come ECG e screening, fino a consulenze personalizzate e spazi dedicati alla prevenzione, la farmacia si distingue anche per l’innovazione tecnologica, come il magazzino robotizzato. Un modello che unisce salute e sociale, destinando i proventi al sostegno delle persone fragili e ai progetti per il territorio.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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