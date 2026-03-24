LONIGO – FARMACIA MIOTTI, TRA SERVIZI INNOVATIVI E SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ



Da sempre punto di riferimento per la comunità di Lonigo, la Fondazione Farmacia Miotti rafforza il proprio ruolo con un’offerta di servizi sempre più ampia e moderna. Dalle vaccinazioni agli esami diagnostici come ECG e screening, fino a consulenze personalizzate e spazi dedicati alla prevenzione, la farmacia si distingue anche per l’innovazione tecnologica, come il magazzino robotizzato. Un modello che unisce salute e sociale, destinando i proventi al sostegno delle persone fragili e ai progetti per il territorio.