Leather for the Future: la formazione come leva per la competitività e la sostenibilità del Distretto Veneto della Pelle

312 le ore erogate di formazione specialistica attraverso il progetto “Leather for the Future”, finanziato dalla Regione del Veneto con il bando “Formazione continua” (DGR n. 231/24) con 72.744,00 euro. L’iniziativa ha coinvolto 19 micro, piccole e medie imprese della filiera della pelle con 200 ore in aula e 112 ore direttamente in azienda.

Il progetto, sviluppato nell’arco di 6 mesi (da novembre 2024 a maggio 2025), è stato promosso dalla Fondazione Centro Produttività Veneto (capofila), in collaborazione con Distretto Veneto della Pelle, Cesar (ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza) e Niuko (ente di formazione di Confindustria Vicenza). Il progetto è stato realizzato con la partnership tecnica di Process Factory, società di consulenza e formazione specializzata nel supportare la trasformazione di modelli di business del mondo moda verso la sostenibilità.

Formazione mirata per le sfide odierne

Raccogliendo sollecitazioni delle aziende del settore, gli interventi sono stati progettati per sviluppare e/o approfondire le competenze necessarie per le sfide che le aziende del territorio si trovano ad affrontare quotidianamente, in ottica di uno sviluppo strategico verso la transizione verde e digitale. Il progetto formativo ha affrontato tematiche quali la gestione del rischio chimico, l’analisi e lo studio delle principali certificazioni di settore, la reportistica di sostenibilità ambientale e da ultimo, ma non meno importante, come l’intelligenza artificiale possa influire sui processi produttivi anche nel settore concia. 59 sono stati i titolari e i dipendenti d’impresa coinvolti nel percorso formativo. Più di 20 i docenti altamente qualificati che hanno messo a disposizione le loro conoscenze, per un totale di 312 ore erogate.

Il percorso si è arricchito inoltre di 3 workshop aperti a tutte le imprese del settore, spazi di confronto pensati per rafforzare il dialogo tra aziende, tecnici, manager e stakeholder del territorio, e per generare sinergie utili allo sviluppo di una visione condivisa e sistemica. Tutela dell’innovazione, tracciabilità del prodotto, internazionalizzazione sono stati i temi toccati.

Le voci del progetto

Il Direttore Generale della Fondazione Centro Produttività Veneto, Roberto Peripoli: «Leather for the Future rappresenta un approccio concreto alla formazione, costruito ascoltando le reali necessità delle imprese del territorio. Investire nella formazione significa dare alle aziende gli strumenti per interpretare i cambiamenti del mercato e trasformarli in opportunità di crescita.»

Il Presidente del Distretto Veneto della Pelle, Riccardo Boschetti: «Ringrazio di cuore la Regione Veneto per l’opportunità, ricordando che anche per l’anno 2025/26 il Distretto insieme agli altri enti di formazione ha progettato un nuovo percorso formativo. Digitalizzazione e transizione verde rappresentano due asset cruciali per il mondo pelle.»

«Si rinnova con soddisfazione il percorso di formazione continua offerto dal Distretto Veneto della Pelle, in collaborazione con gli altri partner formativi di settore» commenta Matteo Macilotti, Direttore del Distretto Veneto della Pelle «Ritengo la formazione rappresenti uno dei compiti principali del nostro ente e che costituisca una delle chiavi per rendere questo territorio sempre più competitivo. Il capitale umano è senza dubbio il capitale più importante che un distretto può esprimere.»