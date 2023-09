LE FRECCE TRICOLORI SU VENEZIA: LA BELLEZZA SOPRA LA BELLEZZA (VIDEO)

E’ stata una vera sorpresa per i cittadini e i turisti il sorvolo di Venezia, stamane, da parte delle Frecce Tricolori. Sul web si moltiplicano i video e molti sono riusciti a riprendere le leggendarie scie che compongono il Tricolore in cielo.

È stato un omaggio della Pattuglia Acrobatica, che durante i trasferimenti per le manifestazioni aeree sta sorvolando su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in occasione dei suoi primi 100 anni di storia.

Domani le Frecce saranno infatti protagoniste dell’edizione numero 25 dello Jesolo Air Show: lo spettacolo si svolgerà lungo tutto il litorale, da piazza Marina a piazza Manzoni, anticipato già oggi dalle prove generali.