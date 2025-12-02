“Le Cicogne di Chernobyl” all’Associazione Culturale Grazia Deledda di Vicenza

Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 18:00, a Vicenza, l’Associazione Culturale Grazia Deledda APS (Viale Anconetta 77) ospita la proiezione del docufilm Le Cicogne di Chernobyl.

Definito come “il primo film italiano che racconta una pagina di storia di cui andare orgogliosi”, il docufilm, con la regia di Karim Galici, prodotto da Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale, con la collaborazione di RAI Teche e RAI – Direzione Sardegna, ricostruisce – attraverso testimonianze, immagini d’archivio e interviste realizzate anche nella zona di esclusione di Chernobyl – la grande storia di accoglienza che, dagli anni ’90 al 2020, ha coinvolto centinaia di migliaia di bambini provenienti dalle aree contaminate dal disastro nucleare, ospitati da famiglie di tutta Italia.

Una pagina di solidarietà di cui l’Italia intera, senza distinzione geografica, è stata protagonista con oltre trent’anni di impegno continuativo.

Il film ha ottenuto, tra gli altri, la Miglior Regia al San Giò Verona Video Festival 2025, il Premio Cinema Sociale al San Benedetto International Film Festival, il Premio Miglior Documentario al Festival Internazionale del Cinema Dino De Laurentiis, ed è stato selezionato in festival internazionali come il TINFF di Toronto (Canada), l’IDSFFK di Kerala (India), il Portobello Film & Art Festival di Londra (UK), VisualFest – Università Roma Tre, i-Fest International Film Festival di Castrovillari e il prestigioso Capri Hollywood – The International Film Festival.

La serata di Vicenza è promossa dall’Associazione Culturale Grazia Deledda APS, storico circolo dell’emigrazione sarda molto attivo nel territorio vicentino, che in questo modo vuole sottolineare e approfondire il ruolo di una Sardegna solidale e di un’Italia capace di rispondere in maniera concreta al dramma che colpì le popolazioni prossime alla centrale di Chernobyl.

L’iniziativa si propone come un momento di memoria e dialogo aperto alla cittadinanza, agli amici del circolo, alle famiglie che hanno partecipato ai progetti di accoglienza e alle nuove generazioni interessate a riscoprire questa pagina di storia recente.

Al termine della proiezione sarà possibile porre domande e dialogare con alcuni rappresentanti del team di produzione del documentario.

Il film

Centinaia di migliaia di bambini, provenienti dalle zone contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986, hanno trovato ospitalità in Italia grazie ai “Progetti di accoglienza solidale”. Alcuni di questi bambini, oggi adulti, ripercorrono quell’esperienza che ha cambiato le loro vite. Storie, a volte di dolore, trasformate in speranza dall’amore di famiglie che hanno aperto il cuore e le proprie case.

La proiezione di Vicenza rientra in un percorso itinerante promosso da Cittadini del Mondo ODV e sostenuto dal Circolo Grazia Deledda e dalla Fondazione di Sardegna (che ha contribuito anche alla realizzazione del film), nato per utilizzare il cinema del reale come strumento di dialogo, inclusione e cittadinanza attiva.

Informazioni sull’evento

Proiezione del docufilm Le Cicogne di Chernobyl

Sabato 6 dicembre 2025, ore 18:00

Associazione Culturale Grazia Deledda APS

Viale Anconetta 77 – Vicenza

Ingresso libero fino a esaurimento posti

