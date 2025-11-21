Lanerossi Vicenza, ok del Tar: tifosi ammessi alla trasferta di Brescia

Una buona notizia per i tifosi biancorossi: domenica, alle 14.30, la squadra del Vicenza potrà contare anche sul supporto dei propri sostenitori nel match contro il Brescia. La decisione arriva dal Tar della Lombardia, sezione di Brescia, che ha sospeso il divieto di trasferta precedentemente imposto dalla Prefettura.

Il provvedimento della Prefettura di Brescia, emesso lo scorso 12 novembre, aveva vietato ai tifosi vicentini di partecipare alla partita, scatenando polemiche su entrambi i fronti. Il Centro di Coordinamento Clubs del Vicenza aveva quindi presentato ricorso, accolto oggi dal Tar. Nel decreto presidenziale del 20 novembre 2025, il tribunale ha ritenuto «non attuale o comunque incerta la consolidata e persistente rivalità tra le due tifoserie» e ha escluso qualsiasi fondamento alla limitazione della vendita dei biglietti per i possessori della fidelity card.

Grazie a questa sentenza, oltre mille tifosi vicentini potranno accedere al settore ospiti dello stadio Mompiano, che si prevede sarà esaurito rapidamente. La decisione rappresenta una grande vittoria per i sostenitori e per il Centro di Coordinamento dei club biancorossi, pronti a sostenere la squadra di Gallo in un match che promette grande spettacolo, con il Brescia terzo in classifica e il Vicenza primo, separati da soli dieci punti a cinque giornate dalla fine del girone d’andata.