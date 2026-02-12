Lanerossi Vicenza, Arezzo e Benevento non si fermano più, ecco chi scappa verso la Serie B

Il campionato di Serie C entra nel vivo e, dopo l’ultimo turno infrasettimanale, le gerarchie sembrano farsi sempre più chiare. Le tre regine dei gironi corrono a ritmi forsennati, lasciando alle inseguitrici solo le briciole di una speranza che sbiadisce a ogni giornata.

Girone A: il rullo compressore Vicenza non conosce ostacoli

Il L.R. Vicenza continua la sua marcia trionfale. Nella ventiseiesima giornata, i biancorossi hanno espugnato il campo della Pro Vercelli per 1-2, consolidando un primato che appare ormai inscalfibile con 66 punti e ancora nessuna sconfitta stagionale. Alle loro spalle il vuoto: il Brescia segue a quota 50 dopo il 3-1 sulla Virtus Verona, mentre il Lecco sta al passo superando la Giana Erminio (0-1). In fondo alla classifica, notte fonda per la Triestina, travolta 4-0 dal Renate.

Prossimo turno: Fari puntati su Vicenza-Alcione Milano (15.02), dove la capolista cercherà l’ennesimo allungo.

Girone B: Arezzo padrone, l’Ascoli prova a non mollare

Nel girone centrale, l’Arezzo guida con autorità a 56 punti. L’ultima giornata ha visto i toscani battere la Pianese per 2-0, mantenendo il distacco dal Ravenna (vittorioso 1-0 sul Carpi). L’Ascoli non molla il colpo e schianta il Pineto in trasferta (1-3), confermandosi terza forza del campionato. Da segnalare la risalita della Juventus U23, che con lo 0-3 inflitto alla Torres si prende il quarto posto in solitaria.

Prossimo turno: In questo weekend spiccano Ternana-Ravenna e Carpi-Arezzo, sfide cruciali per la zona promozione.

Girone C: Benevento spaziale

Il Benevento è letteralmente straripante. Il 5-0 rifilato al Trapani nell’ultimo turno è un messaggio chiaro a tutto il campionato: la capolista, a quota 60 punti, non ha intenzione di rallentare. Ne approfitta la Salernitana che batte 3-0 il Casarano e scavalca il Cosenza al terzo posto, complice anche il mezzo passo falso del Catania, fermato sullo 0-0 dall’Audace Cerignola. Giornata da incubo per il Trapani, che oltre alla pesante sconfitta deve fare i conti con una penalizzazione in classifica.

Prossimo turno: Il 14 febbraio il Benevento ospita il Latina, mentre la Salernitana vola sul campo della Cavese per il derby campano.

Classifiche a confronto (Prime posizioni)