L’allarme dell’Oms: “Si temono 236mila morti da qui a dicembre. Le vaccinazioni rallentano”.

236mila morti nei prossimi tre mesi. Questo l’allarme lanciato all’Europa dall’Oms, preoccupata dalla stagnazione del tasso di vaccinazione nel Vecchio Continente. A parlare è stato Hans Kluge, presidente regionale. Secondo le stime della John Hopkins University, i morti nel mondo sono più di 4 milioni e mezzo.

A preoccupare l’organizzazione mondiale sono gli alti livelli di trasmissione registrati in Europa e che in 33 dei 53 paesi europei si sono registrati aumenti in media del 10%, con un calo del 14% delle vaccinazioni a causa di una mancanza d’accesso ai vaccini o della mancanza di un’accettazione. L’invito è quindi ad aumentare la capacità di produzione e di condividere le dosi mettendo da parte tentazioni nazionaliste, rimarcando che la terza dose non è un lusso, ma una necessità per tutelare i più vulnerabili.

In otto mesi sono state somministrate quasi 850 milioni di dosi e quasi metà della popolazione europea è completamente vaccinata. Nelle ultime sei settimane però, i ritmi sono calati.

Per l’Oms la priorità è che insegnanti e personale scolastico rientrino tra le categorie prioritarie per le due dosi di vaccino.