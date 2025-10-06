STREET TG
6 Ottobre 2025 - 10.50

LA VICENTINA SIRA MIOLA AI VERTICI DEL COMITATO PARALIMPICO: LO SPORT PER TUTTI!

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Docente di educazione fisica e da sempre impegnata per uno sport più inclusivo e universale, Sira Miola, vicentina, è oggi membro della Giunta del Comitato Paralimpico Nazionale. Figura chiave nel Baskin, disciplina che a Vicenza ha raggiunto numeri da record, Miola porta avanti l’obiettivo di far uscire tutti i ragazzi, dai più abili ai meno abili, dalle case per vivere lo sport. Ora ai vertici del Cip, il suo impegno è riprogettare lo sport rendendolo sempre più accessibile e promuovere quante più discipline possibili, superando i confini del solo basket.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

LA VICENTINA SIRA MIOLA AI VERTICI DEL COMITATO PARALIMPICO: LO SPORT PER TUTTI! | TViWeb LA VICENTINA SIRA MIOLA AI VERTICI DEL COMITATO PARALIMPICO: LO SPORT PER TUTTI! | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy