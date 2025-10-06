LA VICENTINA SIRA MIOLA AI VERTICI DEL COMITATO PARALIMPICO: LO SPORT PER TUTTI!

Docente di educazione fisica e da sempre impegnata per uno sport più inclusivo e universale, Sira Miola, vicentina, è oggi membro della Giunta del Comitato Paralimpico Nazionale. Figura chiave nel Baskin, disciplina che a Vicenza ha raggiunto numeri da record, Miola porta avanti l’obiettivo di far uscire tutti i ragazzi, dai più abili ai meno abili, dalle case per vivere lo sport. Ora ai vertici del Cip, il suo impegno è riprogettare lo sport rendendolo sempre più accessibile e promuovere quante più discipline possibili, superando i confini del solo basket.