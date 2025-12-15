STREET TG
15 Dicembre 2025 - 10.38

LA PREVENZIONE ONCOLOGICA GIOCA D’ANTICIPO AL SAN BORTOLO CON UN AMBULATORIO ALL’AVANGUARDIA

Elisa Santucci
All’ospedale San Bortolo di Vicenza, nell’ambito dell’Ulss 8 Berica, la lotta ai tumori comincia prima della malattia. È attivo l’Ambulatorio Multidisciplinare per i tumori eredo-familiari e di Sorveglianza, una struttura altamente specializzata guidata dal dottor Rocco De Vivo, direttore facente funzione della UOC di Oncologia di Vicenza. L’ambulatorio riunisce oncologi, genetisti, chirurghi senologi e psicologi con l’obiettivo di individuare, monitorare e accompagnare le persone che presentano una predisposizione genetica allo sviluppo di patologie oncologiche, puntando su diagnosi precoce e percorsi personalizzati di prevenzione.

