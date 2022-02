La mappa online delle imprese che non chiedono il Green Pass: centinaia in Veneto, più di 50 nel Vicentino

Sta facendo discutere il portale Animap.it che vede ad oggi oltre 2200 imprese iscritte in tutta Italia e che, di fatto, offre una mappa delle ‘zone franche’ in cui ‘professionisti non discriminatori’ si iscrivono al sito. (Clicca qui per vedere la mappa)

Nella presentazione del sito sono chiaramente indicate le intenzioni e le opinioni di chi l’ha costruito. Si legge ” In tutto il mondo, ci sono sempre più persone che criticano sia la portata della pandemia di Corona che le misure adottate dai politici, o addirittura le rifiutano” e ancora “Sei anche tu a favore della coesistenza amorevole invece della discriminazione e dell’esclusione dei tuoi simili? Il Team Animap basa la sua iniziativa su questi diritti fondamentali validi a livello internazionale e invita tutti gli imprenditori ad aderire a questa iniziativa attraverso il business directory ANIMAP”. Il sito prevede l’iscrizione autonoma delle stesse aziende e sarebbe anche sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine che hanno in questo caso la ‘comodità’ di avere un elenco dei più acerrimi nemici del green pass e dei no vax. Si possono fare anche donazioni, che sono indirizzate ad un conto bancario svizzero di Zurigo.

In Veneto le aziende sono quasi 300, nel Vicentino oltre 50, diversi sono in città. Se ne trovano anche a Noventa, Arzignano, Cornedo, Montorso e sui Colli Berici (un’osteria, una locanda e perfino l’Anfiteatro Marittimo berico). Cliccando sull’esercizio (che può essere una palestra, un negozio di cose per la casa, un take away vegano, un bar o un negozio di computer) ci sono indicazioni sull’attività e… in fondo, la dicitura: Registrandosi ad ANIMAP, questa azienda rinuncia espressamente alla presentazione dei documenti sanitari. ANIMAP si basa sulla “buona fede” e quindi non garantisce il rispetto di questi principi etici.