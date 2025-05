La diciannovesima edizione del Premio “Marcella Pobbe” al soprano Donata D’Annunzio Lombardi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Premio lirico internazionale Marcella Pobbe andrà in scena al Teatro Olimpico di Vicenza venerdì 23 maggio alle ore 21, incoronando il soprano italiano Donata d’Annunzio Lombardi per volontà dell’Associazione dedicata alla Pobbe e del comitato d’onore, cui partecipano i rappresentanti degli Enti promotori, sostenitori e patrocinanti.

Realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vicenza, la Regione del Veneto, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e con il sostegno di BVR Banca del Veneto Centrale, il Premio Marcella Pobbe costituisce da 19 anni un appuntamento attesissimo per far rivivere il ricordo di una delle più belle voci della lirica veneta che si affermò alla ribalta delle scene internazionali tra gli astri della Callas e della Tebaldi.

Vincitrice quest’anno dell’ambìto premio il soprano abruzzese Donata d’Annunzio Lombardi, il cui nome andrà ad aggiungersi all’albo d’oro olimpico della manifestazione che negli anni ha premiato stelle della lirica internazionale come Daniela Dessì, Mariella Devia, Norma Fantini, Carmela Remigio, Amarilli Nizza, Tiziana Caruso, Maria Mudriak, Giovanna Casolla, Hui He, Fiorenza Cedolins, Francesca Patanè, Lana Kos, Daniela Schillaci, Nino Machaidze, Irina Lungu, Daria Masiero, Maria Guleghina.

La consegna del premio, ovvero un collier in oro offerto dall’azienda orafa vicentina Fair Line, sarà l’occasione per tributare l’applauso dell’Olimpico a Donata D’Annunzio Lombardi, che si esibirà poi in alcune arie del repertorio lirico. Il Concerto prevede la partecipazione del tenore Cristian Ricci, direttore artistico del Premio Pobbe, e dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Stefano Romani. Presenta la serata Federica Morello, giornalista e presidente dell’Associazione Pobbe- Premio lirico internazionale.

“Abbiamo raccolto l’eredita artistica di Marcella Pobbe – commenta Federica Morello – tributandole di anno in anno un ricordo che va oltre la rievocazione della bellezza della sua voce, della forza del suo temperamento e dei suoi meriti teatrali. Pensiamo infatti che l’eleganza dell’appuntamento di gala e la cura del programma musicale siano un elemento essenziale ma non sufficiente per alimentare l’attesa di un premio per quanto prestigioso. Quello che ricreiamo ogni anno è l’attesa di un evento che coinvolge un pubblico appassionato dell’opera e della lirica, un pubblico che si rinnova, che ama il territorio e che sente la Pobbe espressione e orgoglio di questo stesso territorio, tanto cittadino quanto di provincia. E’ una Vicenza, la nostra, che produce, che condivide valori, che ci segue in altre proposte nel Veneto, in Italia e all’estero e che apprezza e sostiene le nuove proposte culturali che siamo in grado di produrre grazie anche ad una orchestra di giovani professionisti e di una formazione totalmente femminile. Quest’anno- conclude Morello- saremo omaggiati anche dalla partecipazione all’evento di una folta delegazione del Club Soroptimist International di Vicenza, che ha scelto il contesto del Premio Marcella Pobbe per festeggiare il 60° anniversario di fondazione nel segno di una artista vicentina completa a livello internazionale e di una donna forte e indipendente”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili (orchestrasinfonica.veneto@gmail.com).