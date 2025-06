La denuncia del gruppo “Per una Grande Vicenza”: “Stato di incuria e degrado nel parcheggi gestiti da GPS”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vegetazione incolta e rifiuti tra le auto, sacchi e rifiuti sparsi in area verde, tracce di bivacco, indumenti e immondizia abbandonata a terra, relitto di camper incendiato: la denuncia di Raffaele Colombara, consigliere comunale, a nome del Gruppo “Per una Grande Vicenza”.





“La situazione del verde nei parcheggi a sbarra in concessione a GPS (Cattaneo, Cricoli, Fogazzaro, Stadio) è assolutamente fuori controllo. Oltre a questioni di ordine, igiene e pulizia c’è anche un problema di sicurezza perché possiamo trovare chi si droga o chi bivacca nascosto tra i cespugli di quelle che praticamente sono diventate delle boscaglie urbane. La società che ha in concessione questi parcheggi, e che ha il compito anche della pulizia e dello sfalcio, da mesi non sta ottemperando ai propri obblighi contrattuali. L’Amministrazione comunale obblighi il concessionario a pulire e riordinare le aree; soprattutto, proceda nella strada della revoca della concessione a una società che, oltre ad avere un debito di 5 milioni verso il Comune, lascia i cittadini che pagano senza servizi.”