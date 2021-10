“La Città di Vicenza”, a disposizione il terzo numero della rivista del Comune

Il terzo numero del periodico d’informazione cartacea dell’amministrazione comunale “La Città di Vicenza” è in uscita in questi giorni.

La rivista apre ricordando il nuovo piano di illuminazione pluriennale con 15 mila interventi mirati, per proseguire con i progetti urbanistici per rigenerare 23 piazze e strade. Inoltre sono annunciati i 30 milioni in arrivo dallo Stato per finanziare numerosi progetti ed infine è proposto un focus sulla candidatura di Vicenza Capitale della cultura italiana per il 2024. Inoltre il giornale ricorda che in dicembre aprirà la seconda mostra del ciclo Grandi Mostre in Basilica dal titolo “La Fabbrica del Rinascimento”.

Nel numero in uscita vi saranno, infine, molti altri contenuti relativi alle attività, ai progetti e alle iniziative del Comune di Vicenza.

Il costo per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione della rivista è completamente a carico dell’affidatario del servizio, aggiudicato attraverso un bando pubblico, è totalmente gratuito per i cittadini e non va a pesare sulle casse comunali.

La testata ha una periodicità trimestrale, è stampata in circa 20 mila copie disponibili in molte edicole della città, negli sportelli comunali, nelle sedi delle circoscrizioni e dei centri aggregativi e nelle sedi della Biblioteca civica Bertoliana.