Assegnati i 12 premi “Città di Vicenza”

«Abbiamo voluto istituire un riconoscimento che, dopo tanti anni, tornasse a premiare annualmente persone e realtà della nostra città che si sono distinte nei campi più diversi. L’identità di una comunità si costruisce a partire dalle persone che la compongono ed è giusto riconoscere e valorizzare l’impegno e il talento di chi contribuisce ad accrescerne il senso di appartenenza».

È riassunto in queste parole del sindaco Giacomo Possamai, riportate nel programma di sala, il senso della cerimonia che si è tenuta al Teatro Olimpico domenica 8 settembre, e che d’ora in avanti avrà cadenza annuale nel giorno della festa patronale, per premiare i cittadini e le realtà benemerite di Vicenza.

«In un mondo che sta cambiando – ha detto il sindaco prima dell’annuncio dei premiati – il senso di appartenenza a una comunità va costruito attorno a due capisaldi: i valori e le persone. I valori, ed è per questo che le benemerenze partono dall’impegno specifico delle donne, degli uomini e delle associazioni che andremo a premiare nei più diversi campi, dalla solidarietà all’attenzione per la cultura, dalla sostenibilità all’impegno per i giovani. E le persone, perché i valori restano parole, se non c’è nessuno che li incarni con il proprio esempio e lasci una traccia».In questa prima edizione, per lasciare una “traccia”, ma anche per sottolineare – nelle parole del sindaco – «l’orgoglio di appartenere ad una comunità brillante, vivace, generosa, che esprime intelligenze e qualità apprezzate nel mondo», hanno ricevuto il Premio Città di Vicenza dieci cittadini, un’associazione e una cooperativa.

Sono stati premiati con la medaglia di cittadino benemerito l’attrice Argia Laurini, il sacerdote don Lino Genero, l’imprenditore Lino Dainese e il designer Cleto Munari.Sono inoltre state attribuite la targa Premio Città di Vicenza alla memoria all’esperto di cinema Mario Calderale; la targa Premio Città di Vicenza per la cultura allo storico dell’arte Fernando Rigon Forte; la targa “per le donne” a Presenza donna delle suore Orsoline; la targa “per l’innovazione” all’imprenditrice Susanna Martucci; quella “per la sostenibilità” alla Cooperativa Insieme. Infine una targa “per l’arte” è stata attribuita all’illustratore Ivan Bigarella, una “per la creatività” all’artista Matteo Cibic e una targa “per lo sport” a Federica Del Buono.La cerimonia è stata moderata dal giornalista Antonio Di Lorenzo.Dopo il saluto del sindaco Giacomo Possamai, l’attrice Franca Grimaldi ha annunciato i premiati, leggendo le motivazione dell’onorificenze.L’evento è stato accompagnato dall’esibizione del Quartetto d’archi dell’Associazione Musicale Archicembalo Ensemble, composta Matteo Marzaro, Giuseppe Rugna, Morgan Uche e Veronica Andrea Nava Puerto, e dal soprano Vittoria Bettanin, che hanno aperto la cerimonia con l’Inno d’Italia e ha poi proposto musiche di Mozart, Vivaldi, Puccini e Morricone.