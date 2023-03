La Bora a 120 km/h flagella il Friuli Venezia Giulia: alberi sradicati e motorini a terra

Decine di richieste di aiuto sono arrivate ai vigili del fuoco di Trieste e Gorizia per i danni causati dal forte vento. Segnalazioni arrivano non solo dalla Venezia Giulia ma anche dal Friuli

A Trieste un albero è stato sradicato sulla strada per l’abitato di Piscianzi, l’unica percorribile. in via San Cilino un albero è crollato sul tetto di una casa: due persone sono rimaste ferite. Una lastra metallica di copertura di un tetto è finita in strada in via del Lazzaretto, senza investire fortunatamente alcun passante. Decine di piante sono state danneggiate come pure i motorini, uno dei mezzi più usati a Trieste. Un grosso ramo è caduto su un’auto a Cividale del Friuli, anche in questo caso senza gravi conseguenze.

Raffiche di vento, meno forti, in Veneto. Ecco le previsioni Arpav per oggi e domani

VENETO – Cielo prevalentemente coperto; precipitazioni da sparse a diffuse specie sulle zone centro-meridionali, da deboli a localmente moderate, in apparente transito dalla pianura alla montagna; limite delle nevicate grossomodo sui 700-1000 m; Bora sostenuta su costa e pianura limitrofa nonchè in quota specie sulle Prealpi in serata, altrove moderata e comunque più significativa sull’entroterra pianeggiante.

Tempo previsto

giovedì 2. Cielo inizialmente da coperto a molto nuvoloso, poi irregolarmente nuvoloso con spazi di sereno.

Precipitazioni. Probabilità nella prima parte della giornata medio-alta (50-75%), poi in diminuzione fino a bassa (5-25%) sulle Dolomiti e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per fenomeni che saranno in prevalenza modesti e sparsi salvo risultare un po’ più diffusi nelle prime ore; limite delle nevicate in rialzo da 800-1100 m a 1100-1400 m circa.

Temperature. Minime un po’ in aumento, salvo locali contenute controtendenze; le massime aumenteranno sulla pianura, specie a sud-ovest, diminuiranno un po’ in quota e non varieranno molto nelle valli.

Venti. In quota, moderati dai quadranti orientali; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura nord-orientali, da tesi a moderati sulle zone costiere e da moderati a deboli altrove.

Mare. Mosso.