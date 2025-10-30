Italia’s Got Talent: la finale in diretta dal Teatro Comunale di Vicenza su Disney+ il 31 ottobre

Per la prima volta nella storia dello show, la finale di Italia’s Got Talent, prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta su Disney+ giovedì 31 ottobre alle 21:15.

Sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, i dieci finalisti si sfideranno live in una serata all’insegna del talento e delle emozioni. A contendersi la vittoria e il premio finale davanti alla giuria comporta da Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan ci saranno:

Baby Dreamers , con le loro coreografie hip hop cariche di energia e dolcezza;

, con le loro coreografie hip hop cariche di energia e dolcezza; Alessandro Malerba , pronto a incantare con la sua chitarra;

, pronto a incantare con la sua chitarra; Joe Romano , la cui voce potente ha già emozionato pubblico e giudici;

, la cui voce potente ha già emozionato pubblico e giudici; Adriano Moretti , con la sua comicità brillante;

, con la sua comicità brillante; Michael Spaghetti , che porterà sul palco il suo rock ribelle;

, che porterà sul palco il suo rock ribelle; Dmytro Onyshchenko , il piccolo acrobata capace di stupire con grazia e forza;

, il piccolo acrobata capace di stupire con grazia e forza; Aktitude , con 47 ballerini che sprigioneranno energia e sincronismo;

, con 47 ballerini che sprigioneranno energia e sincronismo; Shadow Ace , che divertirà con il suo originale spettacolo di ombre;

, che divertirà con il suo originale spettacolo di ombre; Taekwondo Demonstration Team , ambasciatori di arte marziale e disciplina;

, ambasciatori di arte marziale e disciplina; Akira 100%, che regalerà ancora risate e momenti surreali.

Non sarà invece presente Soery Dell’Acqua, che ha scelto di ritirarsi dalla competizione.

Durante la diretta, il pubblico potrà votare il vincitore tramite l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld. L’app è disponibile per il download su App Store e Google Play.

In attesa della finale, su Disney+ è già possibile rivedere tutti gli episodi dell’edizione 2025, per rivivere le esibizioni più emozionanti e i momenti più divertenti dello show.

Italia’s Got Talent è il format di intrattenimento più diffuso al mondo, adattato in 78 Paesi e riconosciuto dal Guinness World Record come “Most Popular Talent/Reality Show”. Dalla sua nascita nel 2006, ha raggiunto oltre 1 miliardo di spettatori globali con 29 produzioni attive nel 2025. In Italia, 1367 concorrenti hanno calcato il palco del programma, mostrando il proprio talento in ogni disciplina: canto, danza, comicità, acrobazia, illusionismo e molto altro.

Un successo confermato anche online: la community di Italia’s Got Talent conta oggi 4,5 milioni di follower tra Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.

La grande finale andrà in onda in diretta su Disney+ il 31 ottobre alle 21:15, per un appuntamento imperdibile con il talento e lo spettacolo.