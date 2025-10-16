ISOLA VICENTINA CAPITALE DELLA LETTERATURA: TORNA “PROFUMO DI CARTA”

Dal 20 al 31 ottobre Isola Vicentina ospita “Profumo di carta”, l’evento che porta in città dieci autori di fama nazionale e internazionale. I lettori avranno l’opportunità di scoprire e confrontarsi direttamente con gli scrittori, presentando i loro ultimi best seller. Tra narrativa e saggistica, le opere di questa edizione esplorano temi intensi e profondi come desiderio, disobbedienza, memoria, cura e fragilità.

Di Elisa Santucci