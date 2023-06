“Io dono lui Vi-Ve”: ottima partecipazione e tanto divertimento

Il traguardo di Piazza San Marco a Venezia è stato tagliato con il sorriso nel volto di tutti i partecipanti dell’ultramaratona “Io dono lui Vi-Ve”, l’evento che si tiene ogni anno, unendo due bellissime città italiane: Vicenza e Venezia. Questa competizione, unica nel suo genere, è partita sabato 10 giugno, dalle colonne di Piazza dei Signori, nel cuore di Vicenza, e si è snodata attraverso le province di Vicenza, Padova e Venezia, fino ad arrivare alle splendide colonne di Piazza San Marco, nel cuore di Venezia. Ma questa non è solo una gara di resistenza, è un’opportunità per sensibilizzare le persone sull’importanza del dono del sangue. Atleti eroi moderni. Gli atleti che hanno partecipato a questa sfida sono veri e propri eroi moderni, pronti a superare i propri limiti fisici e mentali per una causa nobile. Con determinazione, coraggio ed una forte fede sull’importanza del dono del sangue, si sono spinti oltre i chilometri e le difficoltà del percorso. L’obiettivo dell’ultramaratona. L’obiettivo principale dell’ultramaratona è quello di sensibilizzare le persone sul dono del sangue e sottolineare quanto sia cruciale per salvare vite umane. Durante l’evento, sono stati organizzati stand informativi in cui sono state spiegate le procedure di donazione del sangue. E le implicazioni positive che questo gesto può avere sulla salute di coloro che ne hanno bisogno. La partecipazione alla “Io Dono, Lui Vive” non è limitata solo agli atleti. Le federate di Fidas Monticello Conte Otto, Fidas Thiene, Fidas Dueville e Fidas Venezia attivamente, incoraggiando i corridori lungo il percorso hanno offerto il proprio supporto nelle varie tappe. I volontari si sono occupati, inoltre, di distribuire materiali informativi e coinvolgere i presenti con attività interattive, creando così una maggiore consapevolezza sull’importanza del dono del sangue.Questa ultramaratona è molto più di una semplice gara. È un simbolo di speranza, solidarietà ed impegno per una causa vitale. Attraverso i chilometri percorsi, i partecipanti hanno dimostrato che ogni goccia di sangue donata è un’opportunità per salvare una vita e donare speranza a coloro che ne hanno bisogno. “Io Dono, Lui Vive” è un richiamo potente per tutti, affinché riconosciamo il potere di un piccolo gesto che può fare una differenza enorme. Il dono del sangue non conosce confini ed unisce le persone nella consapevolezza che, attraverso la nostra generosità, possiamo contribuire a costruire un mondo migliore e salvare vite preziose.