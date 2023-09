Inizia martedì un corso di formazione per docenti promosso da Relazionésimo e Pleiadi

La “proporzione aurea”, le vie della relazione tra insegnamento e apprendimento

Da novembre il governo introdurrà nelle scuole superiori un progetto pilota di “Educazione alle relazioni”, tema che “Relazionésimo” sta promuovendo ormai da tempo e che quest’anno coinvolgerà ancora una volta le scuole. Inizia infatti martedì 12 settembre,un corso gratuito di formazione per docenti di ogni grado scolastico suddiviso in due incontri, organizzato con la collaborazione di “Pleiadi Science Farmer”, che ruota attorno alle molteplici sfaccettature che possono essere innescate su questo argomento.

Questo primo momento formativo, in programma a partire dalle 15.00 al Liceo Quadri, ha per titolo “La proporzione aurea, le vie della relazione tra insegnamento e apprendimento” e vedrà gli interventi, tra gli altri, di: Loris Benvenuti, docente Iusve, che approfondirà il tema “La relazione: fondamento dell’insegnare (in) e dell’educare (out)”; Rolando Bellini, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Brera su “La proporzione aurea tra storia dell’arte e progresso scientifico”; dei professori Paolo Vidali, Francesca Lazzari e Alberto Viggi, che evidenzieranno le connessioni della proporzione aurea rispettivamente con la filosofia, l’economia e il linguaggio “aureo” tra web e informatica. A chiudere la sessione l’intervento di Lucio Biondaro, founder Pleiadi Science Farmer.

Per partecipare è necessario iscriversi al link https://laproporzioneaurea-formazione01.eventbrite.com,entro lunedì 11, anche per espletare tutte le formalità per ottenere l’attestato di partecipazione sulla piattaforma ministeriale “SOFIA”, qualora si fosse interessati ai crediti formativi.

Il secondo incontro, nel corso dei quali si forniranno anche alcune informazioni in merito alla Mostra “La proporzione aurea. Un viaggio tra proporzioni armonie e conoscenze”, che si terrà in Basilica Palladiana a partire dal 1° ottobre, è suddiviso in tre diverse giornate per ciascun singolo grado scolastico sempre al Liceo Quadri ore 15.00, rispettivamente lunedì 25 settembre (docenti primaria), martedì 26 settembre(secondaria di I grado) e mercoledì 27 (secondaria di II grado). info progettoscuola@relazionesimo.com.