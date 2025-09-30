Ingegneria Gestionale dell’Università di Padova: a Vicenza i “primi” 35 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il Teatro Comunale di Vicenza ha fatto da cornice, lo scorso 26 settembre, alle celebrazioni per i 35 anni del corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di Padova, nato nel 1990 e oggi punto di riferimento per oltre 3.000 studenti. L’evento, dal titolo “Noi ingegneri gestionali! 35 anni fa un’idea, oggi un’identità, il domani da scrivere”, ha riunito accademici, alumni, imprese e istituzioni in un momento di bilancio e visione futura.

Le celebrazioni hanno ribadito la forza di una grande community di ingegneri gestionali, che in 35 anni ha saputo crescere, innovare e creare valore in contesti nazionali e internazionali, mantenendo sempre un legame forte con Vicenza e con l’Università di Padova e gli oltre 29 partner coinvolti a sostegno dell’iniziativa.

Ad aprire i lavori sono stati gli indirizzi di saluto di Alberto Trevisani, Direttore del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Adamo Dalla Fontana, Presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, e Andrea Gerosa, Presidente della Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova.

La riflessione sui traguardi raggiunti è proseguita con l’intervento dedicato a “Temi, Traiettorie, Transizioni: 35 anni di tesi di laurea in Ingegneria Gestionale”, a cura di Chiara Verbano, Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, e Anna Nosella, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

Nel suo intervento, Gianni Dal Pozzo, Presidente dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova, ha sottolineato il valore della community. Accanto a lui, Nicola Basso, con il lancio del chapter alumni.

Uno dei momenti più significativi della giornata, oltre al video emozionale di apertura realizzato con il contributo di studenti, alumni e della Magnifica Rettrice, è stata la tavola rotonda con quattro Alumni di Ingegneria Gestionale oggi protagonisti nel panorama internazionale: Erika Andretta (partner PwC Italy), Francesco Nalini (AD Carel Industries), Enrico Solinas (Senior Advisor Accenture) e Andrea Valeri (Sr. Managing Director Blackstone European Fund Management) con la moderazione della brillante giornalista Silvia Pagliuca.

Il panel ha rappresentato un vero e proprio momento di confronto e ispirazione: dopo un giro di presentazioni personali, gli ex studenti hanno raccontato le motivazioni che li avevano portati a scegliere il percorso in Ingegneria Gestionale a Vicenza e come le competenze acquisite siano diventate un volano per lo sviluppo delle loro carriere. Particolare attenzione è stata dedicata alle skills oggi più richieste dal mercato, dall’approccio multidisciplinare in chiave STEAM (AI+Humanities), alla capacità di coniugare innovazione tecnologica e visione manageriale.

Con uno sguardo “glocal”, i relatori hanno riflettuto su come rafforzare la sinergia tra imprese, territorio e università per attrarre nuovi talenti e sulle opportunità internazionali che questo profilo professionale apre. La tavola rotonda si è chiusa con una serie di consigli agli studenti e alle studentesse, incoraggiati a valorizzare al meglio il percorso universitario e a guardare con fiducia al futuro post-lauream.

La giornata è proseguita con la lectio magistralis del professor Paolo Colombo accompagnato dall’illustratore Michele Tranquillini, per concludersi con l’intervento della rettrice Daniela Mapelli.

≪Viviamo un tempo di profonde trasformazioni- queste le parole della Magnifica Rettrice – segnato dalla rivoluzione digitale, dai cambiamenti climatici, dalle nuove dinamiche geopolitiche. In questo contesto, la formazione e la ricerca di Ingegneria Gestionale non sono mai state così cruciali. Il futuro ci chiede di formare donne e uomini capaci di affrontare le sfide, ma anche di anticiparle, di proporre soluzioni innovative, di essere protagonisti e non semplici spettatori. A tutte le persone che, in questi 35 anni, hanno contribuito a questa straordinaria storia – dalle docenti e dai docenti al personale tecnico amministrativo, dalle studentesse e dagli studenti alle alumnae e agli alumni – rivolgo il mio più sincero grazie. E rivolgo un augurio: che i prossimi 35 anni siano altrettanto ricchi di coraggio, di innovazione e di comunità. Che Ingegneria Gestionale a Vicenza possa continuare a crescere, a rafforzarsi, a essere un punto di riferimento in Italia e in Europa. Che sappia custodire la memoria delle sue radici e, al tempo stesso, scrivere nuove pagine di storia, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che l’hanno caratterizzata fin dall’inizio.≫

Un anniversario che non ha guardato solo al passato, ma anche al futuro: l’avvio del nuovo Chapter Alumni Ingegneria Gestionale segna l’inizio di un percorso per rafforzare i legami tra studenti, ex studenti e mondo del lavoro, con lo sguardo rivolto alle sfide globali e alle opportunità della formazione multidisciplinare.

L’appuntamento, quindi, è al prossimo anniversario.

I partner

Adacta, Assist Digital,Audes, Auxiell Spa, Beltrame Group, Bracchi S.P.A.-Caratti&Poletto-Carel-Considi Spa -Società Benefit)-Delivera-Dab Pumps-Exsafe-F2it Ltd-Gma Consulting S.R.L.-Horsa Spa-Ialc -Impresoft Engage S.R.L.-Kanbanbox S.R.L.-Necsi S.R.L.-Percinque Srl -Pietro Fiorentini -Pluriconsult S.R.L.-Sharazad Srl-Sintesia-Unox-VeganSolutions S.R.L.-Zaitex S.P.A. ,Zedonk-