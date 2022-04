Inaugurata a Vicenza “Bill, la biblioteca della legalità”

Ieri con un incontro al teatro Bixio e il deposito delle sei valigie con 291 libri a tema al Centro per la documentazione e la didattica laboratoriale”Bill, la biblioteca della legalità” è stata inaugurata ieri con un incontro al teatro Bixio a cui hanno partecipato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, titolare e promotore del progetto, inserito nel Piano dell’offerta formativa del Comune di Vicenza, Loredana Perego, responsabile di Bill Vicenza, Marta Marchi, del team Bill, Della Passarelli, vicepresidente Ibby e membro di Bill, Caterina Soprana, consigliere delegato ai diritti civili, diritti umani e cultura di pace, e Paola Cortiana, docente universitaria e parte di Bill.È seguita la visita al Centro per la documentazione e la didattica laboratoriale, in via dei Mille 41, dove sono state depositate sei valigie cariche di 291 libri sulla legalità, prima custodite nella sede dell’assessorato all’istruzione e ora visibili e a disposizione per il prestito dalle scuole della città.