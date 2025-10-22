STREET TG
22 Ottobre 2025 - 10.23

IN BASILICA PALLADIANA I CAPOLAVORI ARCHITETTONICI DEL PREMIO DEDALO MINOSSE

Elisa Santucci
ARCHITETTURA E COMMITTENZA IN SCENA ALLA BASILICA PALLADIANA

Due personaggi accompagnano il visitatore in un percorso immersivo all’interno della Basilica Palladiana di Vicenza, dove prende vita la mostra dedicata ai progetti internazionali selezionati per la 13ª edizione del Premio Dedalo Minosse. L’esposizione, che celebra l’eccellenza della committenza in architettura, racconta attraverso plastici, video, disegni e fotografie come il dialogo tra architetto e committente possa trasformarsi in autentici capolavori.

