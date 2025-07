IN ARRIVO IL NUOVO PONTE DI DEBBA SULLA RIVIERA BERICA, RUCCO: “UN’OPERA STRATEGICA PER L’INTERA AREA”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È in fase di approvazione il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Ponte di Debba, un’infrastruttura ritenuta strategica dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Rucco, che da sindaco ne sostenne con forza la necessità rispondendo alle richieste delle categorie economiche. L’opera, attesa da anni, rappresenta un intervento cruciale per migliorare la viabilità nell’area compresa tra Vicenza Est e il Basso Vicentino.