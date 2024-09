Il Torneo internazionale di scacchi “Città di Vicenza” arriva alla 24a edizione

Torna nel vicentino, dopo anni di assenza a causa della pandemia da Covid, l’appuntamento con il torneo internazionale di scacchi “Città di Vicenza”, arrivato alla sua 24esima edizione, previsto da venerdì 8 a domenica 10 novembre a palazzo Cordellina.

«Siamo felici che torni a Vicenza un evento che mancava in città da prima della pandemia – le parole dell’assessore allo sport Leone Zilio -. Sarà un’occasione importante per far conoscere la nostra città ai tanti appassionati del gioco degli scacchi provenienti da tutta Italia che parteciperanno al torneo. Non possiamo che ringraziare la biblioteca Bertoliana per l’ospitalità e gli organizzatori dell’evento, in particolar modo Stefano Dal Pra Caputo, che tanto si è prodigato per rendere possibile questo torneo».

«Abbiamo accolto fin da subito con favore la proposta di ospitare questo importante torneo nelle sale del piano nobile di palazzo Cordellina – spiega il presidente della biblioteca Bertoliana Alberto Galla -, da un lato perché ci permette di rendere sempre più aperta alla città la nostra Biblioteca e in particolare la sua sede di rappresentanza, dall’altro perché questo ci consente di organizzare dei laboratori didattici sugli scacchi per i ragazzi in collaborazione con gli organizzatori, sempre molto apprezzati, e poi di esporre al pubblico i nostri preziosi libri antichi sul “giuoco degli scacchi”».

«Dopo un lungo lavoro di mesi in collaborazione tra il Circolo Scacchistico Vicentino Palladio, la Biblioteca Bertoliana e il Comune – commenta Stefano Dal Pra Caputo, tra gli organizzatori del torneo -, la città di Vicenza torna a ospitare un torneo internazionale di scacchi di tre giorni. Per la prima volta, l’evento si terrà in uno spazio pubblico con laboratori dedicati, segnando l’inizio di un percorso volto a far crescere questo sport. Oltre a promuovere gli scacchi, l’iniziativa può generare un indotto positivo per la città, grazie alle famiglie e ai partecipanti che si fermeranno a Vicenza per l’intera durata del torneo».

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Vicenza dal Circolo scacchistico vicentino Palladio, e con il contributo di Agsm Aim, si svolgerà per la prima volta a palazzo Cordellina, in contra’ Riale, nella biblioteca civica Bertoliana. Proprio la Bertoliana sta acquisendo in comodato d’uso la Biblioteca della Federazione scacchistica italiana, composta da oltre 5.000 volumi, attualmente depositata a Venezia. Prevista la partecipazione di giocatori e giocatrici provenienti da tutta Italia, con un massimo previsto di 100 iscritti. L’apertura della sede di gioco avverrà venerdì alle 14.30: entro le 15.30 dovrà essere confermata la presenza, e alle 16 inizierà il primo turno. Sabato l’inizio del secondo turno è previsto alle 9, mentre l’inizio del terzo turno è previsto alle 15. Domenica il quarto turno inizierà alle 9, il quinto alle 15, e alle 19.30 è infine prevista la premiazione. L’iscrizione andrà fatta entro il 6 novembre. Previsto un montepremi complessivo di 2600 euro.

Oltre al torneo, saranno organizzati dei laboratori gratuiti per bambini e bambine, dedicati proprio al gioco degli scacchi: sabato 9, dalle 16 alle 18.30, e domenica 10, dalle 10 a mezzogiorno, a palazzo Costantini, sede della Bertoliana. Per prenotazione: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it – 0444 578211

Per informazioni sul torneo, consultare il sito www.vicenzascacchi.it o scrivere all’indirizzo email info@vicenzascacchi.it