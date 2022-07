Il teatro funambolico degli Oblivion ad Arzignano

Gli Oblivion, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni,

Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, si esibiscono in un’intervista show: Cinque contro tutti.

Un incontro ravvicinato, per conoscere questi cinque funambolici artisti,il loro lavoro,

la loro storia e ascoltarne i vertiginosi esperimenti canori, fra i Queen e Gianni Morandi.

Li hanno definiti «atomizzatori di repertori musicali», «pusher di pillole caricaturali» ma anche «meravigliosamente superflui, come le piramidi».

Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima.

I cinque cantattori si mettono a nudo per raccontare e cantare, anche con l’aiuto di una chitarra,

dieci anni di successi a loro insaputa.

A “intervistarli”, sul palcoscenico di Postounico, Alessandro Anderloni.

Capolavoro di Giovanni Michelucci, la chiesa dedicata a San Giovanni Battista del quartiere

Villaggio Giardino venne inaugurata nel 1970.

L’originalissima struttura in calcestruzzo armato a vista, il tetto aguzzo rivestito di rame

e le quattro facciate con gli spazi antistanti furono pensate come una piazza di paese che diventa ora il palcoscenico d’arte di Postounico..



PARCHEGGIO

Presso le vie e le piazze del Villaggio Giardino



In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Mattarello di Arzignano



INGRESSO AI CONCERTI: €10

(Settore unico, non numerato)



ACQUISTO ON LINE

https://ticket.cinebot.it/lonigo/



BIGLIETTERIA DEL TEATRO COMUNALE DI LONIGO

Piazza Matteotti, 1 – Lonigo

Dal 28 maggio al 25 luglio 2022 e dal 22 al 30 agosto 2022

il lunedì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30

il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30



NEL LUOGO DEGLI EVENTI

Da un’ora prima dell’inizio dell’evento