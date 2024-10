ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Viaggio nel quartiere di Sant’Andrea per conoscere l’acconciatore per uomo Mohammed El Asri proveniente dal Marocco ma vicentino d’adozione. In Italia da 20 anni si è trasferito a Vicenza 8 anni fa. Un bell’esempio di integrazione e imprenditoria. Di Elisa Santucci