26 Novembre 2025 - 11.30

IL NATALE? È A LONIGO! E ARRIVA ANCHE IL VERO BABBO NATALE

Elisa Santucci
Prende il via il Natale a Lonigo 2025, un ricco calendario di eventi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. Un programma pensato a misura di bambini, famiglie e giovani, capace di coinvolgere tutti con appuntamenti che animeranno piazze, vie del centro e il teatro cittadino.

Quest’anno arriverà anche il vero Babbo Natale, pronto a incontrare i più piccoli e a portare la sua atmosfera magica. L’inaugurazione è fissata per il 6 dicembre alle ore 15 in piazza Garibaldi, dando ufficialmente inizio a una lunga festa che accompagnerà la città fino al 6 gennaio.

