Il Municipio di Chiampo si rifà il look: cantieri aperti per l’efficientamento energetico (video)

Inizio d’anno particolare per il Comune di Chiampo, dove sono partiti i lavori di efficientamento energetico del Municipio. Gli interventi hanno preso il via dal secondo piano dell’edificio, con il trasferimento temporaneo degli uffici per consentire l’esecuzione delle opere. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo cappotto interno, la sistemazione del tetto, l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore, grazie a contributi della Regione, del GSE e a fondi comunali, per un investimento complessivo di 1 milione e 150 mila euro. I lavori proseguiranno poi al primo piano e successivamente al piano terra, senza interrompere i servizi e l’attività amministrativa rivolta ai cittadini.