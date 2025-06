Il Gruppo OTB si espande in Messico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

OTB, il gruppo internazionale di moda e lusso cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e che detiene una partecipazione nel brand Amiri, annuncia la sua espansione in Messico, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in un importante Paese del Nord America, oltre a Stati Uniti e Canada.

La decisione rientra nella strategia del Gruppo focalizzata su investimenti mirati nei canali diretti, volta alla crescita della rete retail sia in mercati dove OTB è già presente, sia espandendosi in nuove aree geografiche e Paesi ad alto potenziale, come il Messico.

In linea con il piano di crescita di OTB, nel 2024 il Gruppo ha costituito una legal entity in Messico, con l’obiettivo di gestire direttamente e sviluppare localmente i brand Diesel, Jil Sander, Marni e Maison Margiela, incluso MM6. Inoltre, il Gruppo potenzierà la propria rete di distribuzione, sia online che offline, e intensificherà le attività di marketing nel mercato.

“Il Messico ha una creatività e una cultura molto forti, con uno stile e un’energia unici” ha affermato Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB. “Avere una presenza diretta del Gruppo è fondamentale per la crescita dei nostri brand e per creare un legame più stretto e autentico con i clienti locali e con questo meraviglioso Paese.”

Le operazioni di OTB saranno basate a Città del Messico, dove si concentreranno i principali investimenti. Inoltre, il Gruppo collaborerà con El Palacio de Hierro per espandersi in mercati come Guadalajara, Monterrey, León, Cancún, Puebla e Querétaro, attraverso l’apertura di store monobrand e concession.