Il cortile della Casa di Giulietta a Verona affollato di turisti: la polizia locale chiude lo spazio per sicurezza

“Assedio” stamani al cortile di Giulietta a Verona, nonostante il lunedì sia chiusa la “casa” intitolata alla protagonista della tragedia shakespeariana. La polizia locale è stata costretta a chiudere i cancelli d’ingresso, per evitare il caos. I turisti fin dalla prima mattinata hanno affollato lo stretto spazio dove si trova la statua in bronzo di Giulietta, ancor più ristretto a causa di un cantiere di lavoro ma rimasto accessibile per le attività commerciali che vi si affacciano. In poco tempo la situazione è diventata caotica, per il mancato contingentamento dei visitatori e la polizia locale si è vista costretta a chiudere lo spazio per ragioni di sicurezza.