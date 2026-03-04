Il 9 marzo sciopero per diritti delle donne e contro le disuguaglianze: scuola e trasporti a rischio

Lunedì 9 marzo 2026 è in programma uno sciopero generale nazionale che potrebbe avere ripercussioni su numerosi settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, dalla pubblica amministrazione ai trasporti. La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, con rivendicazioni legate ai diritti delle donne, alla parità di genere e alla lotta contro discriminazioni e precarietà.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, la Flc Cgil ha indetto un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale. Il sindacato spiega che l’obiettivo è riaffermare il diritto all’autodeterminazione e alla parità di genere, denunciando quella che definisce una recrudescenza di cultura maschilista e patriarcale, tradotta in episodi sempre più frequenti di violenza e discriminazione.

Secondo la Flc Cgil, l’Italia continua a registrare livelli elevati di gender pay gap e di lavoro povero e precario, con il carico del lavoro di cura ancora prevalentemente sulle donne e con le professioni a maggiore presenza femminile tra le meno retribuite. Il sindacato critica inoltre alcune scelte legislative, tra cui la proposta di sostituire il concetto di “consenso libero e attuale” con quello di “dissenso” nei casi di violenza sessuale, ritenendola una misura che rischia di penalizzare ulteriormente le vittime. Viene infine contestata la mancata introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, a fronte dell’aumento dei casi di violenza che coinvolgono anche giovani e giovanissimi.

Sul fronte dei trasporti, le organizzazioni Usi e Usb hanno chiarito che il comparto non rientra nella loro iniziativa. Diversa la posizione di Slai-Cobas, che ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore che interesserà anche i trasporti pubblici. Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali e le fasce di garanzia.

La giornata del 9 marzo si preannuncia dunque come un momento di forte mobilitazione, con possibili disagi per cittadini e utenti, in un contesto di rivendicazioni che intrecciano diritti civili, condizioni di lavoro e politiche sociali.