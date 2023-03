I martedì del cinema a 3 euro: ultima occasione la settimana prossima, i film previsti

Ultimo appuntamento di marzo a Vicenza e provincia con “I martedì al Cinema”. La rassegna riprenderà nel mese di maggio 2023.

Ultimo appuntamento del mese, martedì 28 marzo nelle sale di Vicenza e provincia con le proiezioni dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Cinema Odeon chiude il mese di marzo proponendo per martedì alle 16.00, 18.00 e 20.30, la visione a costo ridotto di “Tutto in un giorno” (Spagna, Gran Bretagna, 2022, 105’) di Juan Diego Botto. Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare irrimediabilmente le loro vite. Il film intreccia famiglia, amore, amicizia e l’impatto delle ristrettezze economiche sulle relazioni personali rivelando che è il valore della solidarietà la chiave per affrontare i momenti più difficili della vita. Una storia di coraggio e perseveranza, combattuta ai margini di una grande città, vera e mai patetica.

Spostandosi in provincia, al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa troviamo, alle 17.45 e 20.30, il film “Non così vicino” (Svezia, USA, 2023, 126’) di Marc Forster. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, l’opera racconta la storia di Otto Anderson, un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Infine, alle 21.10, il Multisala Starplex di Marano Vicentino offre la possibilità di vedere a prezzo ridotto il film “Creed III” (USA, 2023, 116’) di Michael B. Jordan. Adonis, chiamato Donnie, ha seguito le orme paterne, allenato da Rocky Balboa, morto a seguito di un match con Ivan Drago. Grazie ai duri allenamenti è riuscito a vendicare il genitore sul ring, dove ha sconfitto Viktor Drago, figlio di Ivan. Quando un suo ex amico d’infanzia, Damian Anderson esce di prigione, dopo aver scontato una lunga condanna, Donnie si ritrova faccia a faccia sul ring con lui, un avversario che non ha nulla da perdere.

Gli appuntamenti con “I martedì al Cinema” torneranno nelle sale del vicentino nel mese di maggio 2023.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

