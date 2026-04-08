Grave incidente tra auto e moto a Isola Vicentina: centauro trasportato in elicottero

Isola Vicentina – Un serio scontro tra un’automobile e una motocicletta è avvenuto questa mattina, mercoledì 8 aprile, poco dopo le 11.15 lungo via Fossanigo all’altezza di via Vicenza a Isola Vicentina.

A riportare le ferite più gravi è stato il centauro di 34 anni, che dopo i primi soccorsi è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono state giudicate serie dai sanitari intervenuti sul posto.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le cause dello scontro tra i due veicoli sono ancora in fase di accertamento.