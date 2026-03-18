Grave incidente a Vicenza: donna travolta sulle strisce pedonali

Questa mattina, intorno alle 11:20, una donna di 52 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Fratelli Bandiera, nei pressi di parco Astichello a Vicenza.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna è stata colpita da una Chevrolet Kalos il cui conducente, per cause ancora in fase di accertamento, non è riuscito a fermarsi in tempo. L’impatto è stato violento: la vittima è stata sbalzata di circa dieci metri, riportando un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del Suem, che hanno stabilizzato la paziente prima di trasportarla in codice rosso al reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, la corsia di viale Fratelli Bandiera in direzione viale D’Alviano è stata temporaneamente chiusa, provocando rallentamenti e disagi al traffico.

Le autorità stanno indagando per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.