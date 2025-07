Gli Oasis tornano assieme dopo 16 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un ritorno inaspettato sul palco: la band britannica Oasis è pronta a tornare con un tour estivo nel Regno Unito e in Irlanda. I fan attendono con grande entusiasmo la prima data, fissata per venerdì 4 luglio a Cardiff, con tutti i biglietti esauriti in pochi minuti. I 17 concerti celebreranno il 30° anniversario dell’album di debutto “Definitely Maybe”, uscito nell’agosto 1994 e diventato un classico del pop britannico.

La band si era sciolta in modo definitivo dopo l’ennesimo litigio tra i fratelli Liam e Noel Gallagher al festival Rock en Seine di Parigi nel 2009. Ma cosa ha portato alla riconciliazione? Secondo Benjamin Durand, autore di “Oasis or the Revenge of the Rednecks”, si è trattato soprattutto di motivi economici, dato che entrambi i fratelli attraversavano difficoltà personali, tra divorzi e alimenti da corrispondere. Si stima che ciascuno riceva quasi 40 milioni di sterline per questo tour.

Fin dagli esordi, i Gallagher hanno sempre aspirato a stare al livello dei grandi della musica britannica come Beatles e Rolling Stones. Non vogliono solo entrare nelle leggende del Rock’n’Roll Hall of Fame, ma battere record, riunire i fan e trasformare ogni concerto in una vera festa. Una miscela di soldi ed ego che, alla fine, delizia anche il pubblico.