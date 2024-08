Tornano gli Oasis: l’annuncio di Liam Gallagher

Si erano separati nel 2009, ma Liam e Noel Gallagher avevano lasciato intendere tramite un post sui social network che martedì ci sarebbe stato un annuncio riguardante gli Oasis. Da quel momento, le voci su una possibile reunion della leggendaria band rock hanno iniziato a circolare.

Ora è ufficiale: “sta accadendo”, come ha annunciato Liam sul suo account X (ex Twitter), rivelando le prime date del tour mondiale che i due fratelli inizieranno da Manchester la prossima estate. Entrambi hanno condiviso simultaneamente una clip di 11 secondi durante la notte, confermando ciò che i fan non osavano più sperare.

Liam Gallagher, 51 anni, ha dedicato la canzone “Half The World Away” degli Oasis a suo fratello Noel, 57 anni, durante il suo concerto di domenica sera al Reading Festival, a ovest di Londra. In quell’occasione, ha eseguito alcuni dei successi di “Definitely Maybe,” l’album che trent’anni fa lanciò il gruppo Britpop. Al termine del concerto, un messaggio pubblicato sui social network è stato proiettato sul maxi schermo, con una data fissata per questo lunedì.

Dopo anni di conflitti, l’ultimo alterco tra i due fratelli, avvenuto nell’estate del 2009 al festival Rock en Seine di Parigi, portò alla separazione del gruppo, formato nel 1991 a Manchester. I fratelli litigarono violentemente nel backstage prima ancora che il concerto iniziasse, e un organizzatore annunciò al pubblico: “Gli Oasis non esistono più.” Da allora, Liam e Noel hanno continuato a scambiarsi frecciatine tramite i social network e la stampa, finché una tregua recente ha alimentato la speranza dei fan di una possibile riconciliazione.