Gira in auto con droga nelle mutande: arrestato 25enne vicentino

I Carabinieri della Stazione di Breganze hanno individuato e bloccato, nella zona artigianale del paese, un’auto di grossa cilindrata condotta da un venticinquenne del posto.

Si tratta di N. Z., noto alle forze dell’ordine, il quale è parso subito evasivo nel rispondere alle domande dei militari, assumendo un atteggiamento progressivamente sempre più nervoso ed inquieto,

motivo per cui i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo del giovane e del veicolo.

E’ stato così trovato, occultato all’interno degli slip del venticinquenne, un “panetto di forma cilindrica” del peso pari a 100 grammi contenente sostanza “Hashish” avvolta in un cellophane.

I militari nell’estendere la perquisizione nell’abitazione del giovane, trovavano poi venti sacchetti intrisi di sostanza stupefacente, pertanto, ritenendolo responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lo hanno arrestato, conducendolo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Vicenza.

Ieri Z.N. è stato tradotto al Tribunale di Vicenza, dove il Giudice – Dott.ssa Giulia POI – convalidava l’arresto e disponeva a carico del venticinquenne l’obbligo di presentazione alla P.G.